Tre quarti di gara seguiti dalla panchina. Una decina di minuti scarsi in campo e due palle osservate andare sul fondo, più che essere attaccate con la ferocia della prima punta. Poi, la stoccata dinel post partita che sembrava proprio avere Dusancome primo contatto nella lista dei riceventi: “”. Sta tutta qui, seppur nella sua brevità, la partita e il momento della punta serba che allunga ulteriormente la sua striscia negativa senza gol.Paradossale, tutto ciò, se si pensa al gennaio scorso. Alla prova di forza della Juventus che va a Firenze a prendersi, per farne centro del progetto, sacrificando invece PauloIl fatto, però, è che il futuro di Dusan Vlahovic. Il club bianconero non lo considera un incedibile: da una parte della cornetta, prefissi inglesi e tedeschi; dall’altra, la piena disponibilità ad ascoltare. Dusan Vlahovic al centro di un progetto che è già fallito. Dusan Vlahovic sempre più in bilico, soprattutto senza Champions. Dusan Vlahovic che sembra già avere le valigie in mano, come si è visto anche ieri sera.