Una buona prestazione, nonostante qualche errore di troppo. Dejanha lasciato il segno in Lazio-Juve, come raccontano anche le pagelle. Sfilza di 6 e 6.5, sui migliori quotidiani in edicola. "Sarebbe la sua partita, da grandi contropiede. Belle cose ed errori. Alla fine bilancio positivo, ma può e sa fare di più. Ora lavori sulla testa", il commento de La Gazzetta dello Sport.