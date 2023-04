Leandro Paredes ha sciupato l'ennesima possibilità di incidere in stagione. Il centrocampista argentino si è resto protagonista di una prestazione insufficiente. "Pronti, via e accende i mugugni dei tanti bianconeri sugli spalti con un sanguinoso pallone perso in area. Troverebbe due invitanti corridoi in verticale, ma nel momento decisivo sbaglia sempre la misura. Ed è irritante quando cammina mentre gli avversari gli sfrecciano vicino, cioè sovente", questo il commento di Tuttosport, che dà 4,5 all'ex Psg.