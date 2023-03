Non una serata indimenticabile, quella di ieri, per Dusan, che nel derby d'Italia tranon è riuscito a lasciare il segno strappando comunque una sufficienza in pagella. "Un po' troppo nervoso (anche nel finale), forse per il gol che in A ancora non arriva, però è nel vivo del gioco.gli lascia spazio, DV9 calcia male in porta ma partecipa all'1-0" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce appunto un 6 come Tuttosport: "Palloni giocabili pochini e sull'unico mastica la conclusione diretta verso Onana. Però piace l'abnegazione con cui fa reparto". Stesso voto anche da Il Corriere dello Sport: "Si butta su tutti i palloni con grande veemenza, ma se tiri le somme alla fine della prima parte ti accorgi che di lavoro ne ha fatto tanto, ma di veri e propri tiri in porta nessuno. Lavora tanto anche nella seconda".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 6: "Lotta e regge a tutti i contatti, fatica ad essere lucido e incisivo nelle conclusioni. Ma si spende tanto e oggi questo basta".