Da calciomercato.com, la pagella diSZCZESNY (Polonia/Juventus) 8,5: devia sopra la traversa il tiro di Kanno e partecipa all’azione del gol lanciando in fascia Cash. Dopo servono i miracoli. Para il rigore del possibile pareggio, e si alza in tempo per smanacciare in angolo il tap-in di Al Burayk. Incredibile. Chiude lo specchio ancora ad Al-Dawsary nella ripresa, su un tiro ravvicinato. Supremo.