Il grande ex protagonista. Szczesny al top in Roma-Juventus, protagonista nel finale con due interventi che portano tre punti ai bianconeri: un rigore parato e un'uscita perfetta su Abraham. Ecco la sua pagella:



Tuttosport: SZCZESNY 9 Torna in quello che una volta era il suo stadio e si esalta in maniera incontenibile contribuendo a trasformare una serataccia da dimenticare - trascorsa imprecando e raccogliendo palloni nella rete - in una serata sublime. Oltre al rigore parato a Pellegrini (all’andata s’era opposto a Veretout), il portiere sfodera una uscita su Abraham di una precisione chirurgica. Eroico.



Corriere dello Sport: Szczesny 7 - Ex velenoso, para il rigore a Pellegrini, dopo aver neutralizzato quello di Veretout all’andata. Reattivo su Abraham da distanza ravvicinata. Molto impegnato sin dai primi minuti, diventa protagonista nel finale. ​



Gazzetta dello Sport: Szczesny 7 - Roma-Torino andata e ritorno, come in carriera. Para un rigore a ottobre e si ripete in inverno. P.S. Su Abraham nel finale di prende un rischio XXL: esce, tocca la palla ed evita il rigore.