GAZZETTA DELLO SPORT - Rabiot 7.5. Spacca la partita con una zuccata, tenta il bis con un tiro da fuori e infine galoppa alla Cavallo Pazzo per servire Gatti. Impossibile farne a meno.CORRIERE DELLO SPORT - Rabiot 7,5. Inserimento perfetto, colpo di testa eccellente che porta in vantaggio i suoi. Bravo nelle incursioni e nelle conclusioni. Sua l’azione finale. Un portento.TUTTOSPORT - Rabiot 8. Oltre al gol (19° in maglia bianconera) c’è una gara da lider maximo: contrasta, governa il centrocampo e riparte con il punto esclamativo dell’assist con Gatti quando la partita sembrava finita.