La Juventus vince 2-0 contro il Cagliari grazie ai gol di Kean e Bernardeschi. Tre punti importanti, con qualche alto e basso. Ecco le pagelle dei singoli giocatori.Tuttosport: RABIOT 5.5 - In una gara così, in cui la partita tocca farla e mica contenerla, il francese finisce per esser poco funzionale.Corriere dello Sport: Rabiot 5,5 - Un paio di strappi di fisico in velocità e poco altro; dura solo un tempo.Gazzetta dello Sport: Rabiot 5.5 - Un tempo e poi via, a far la doccia. Che si è visto in quei 45'? Una discesa a sinistra, un cross e 8 palle perse che poche non sono. Continua a non scaldare.