"C'è sempre, anche se si vede poco: la diga davanti alla difesa, l'uomo che deve distruggere il gioco croato e impostare le ripartenze. Compito che svolge in modo eccellente", questo il giudizio che dà Tuttosport adopo la prestazione contro la Croazia. Il voto è il 7. Prova di riscatto per il centrocampista dellache si è ripreso il posto da titolare e spera di giocare anche in finale.