"Come le luci dell'albero di Natale. S'illumina a intermittenza. Ma quando lo fa le sue giocate sono deliziose". Così La Gazzetta dello Sport parla di Angel, tornato titolare nella sfida di ieri tra. La rosea gli attribuisce un, aggiungendo un commento che fa già sognare i tifosi bianconeri: "Se ritorna in forma Mundial...".Stesso voto da parte di Tuttosport: "Un po' giocherellone nella propria metà campo, ma in quella offensiva certifica l'esistenza delle categorie: tre volte ha la palla tra i piedi e in altrettante occasioni mettein condizione di colpire". 6.5 anche dai colleghi de Il Corriere dello Sport: "Dura troppo poco, scoccata l'ora di gioco chiede il cambio per un problema al polpaccio. Ma è l'unico ad accendere la luce ogni volta che con il suo piede mancino decide di inventare". Giudizio analogo, infine, sulle nostre colonne de ilBianconero.com: "S'illumina lui, s'illumina la Juventus e quindi pure lo Stadium. Ma che vuoto, quando non gira. Si fa sentire eccome".