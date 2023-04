Che fatica. Per tutti, anche per Angel Di Maria, contro l'Inter non è stata una partita facile, tutt'altro. E i giornali hanno sottolineato la sua prova negativa. La Gazzetta ha scritto: "Come demotivare un campione del mondo? Questa Juve ci riesce: il Fideo ci prova all'inizio, chiedendo ai compagni di salire, poi s'intristisce e sbaglia pure gli stop". E il Corriere dello Sport ribadito: "Libero di prendersi la posizione e di seguire il suo estro, così finisce per condizionare anche i compagni, che si devono adeguare i suoi movimenti. Ripresa sulla fascia destra, ma resta un fantasma". Ecco i suoi voti:La Gazzetta dello Sport: 4,5Corriere dello Sport: 5Tuttosport: 5,5