La Juventus vince 2-0 contro il Cagliari grazie ai gol di Kean e Bernardeschi. Tre punti importanti, con qualche alto e basso. Ecco le pagelle dei singoli giocatori.Tuttosport: ARTHUR 5.5 Qualche passaggino da lì a lì, qualche cross mica tanto preciso. Il tutto a ritmi bassi bassi al punto che si rischia di snervare i compagni più ancora che i tifosi. Andamento lento, lentissimo.Corriere dello Sport: Arthur 5,5 - Regìa lineare, senza errori, ma non fa mai una cosa in più.Gazzetta dello Sport: Arthur 6 - Una partita di Arthur alla Arthur: trotta per il campo con il suo passo, distribuisce, sbaglia solo 4 passaggi. Per una serata così, bene. Alla lunga servirebbe altro.