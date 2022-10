La pagella dia cura di Tuttosport, nel postALL. ALLEGRI 4.5 Il buon inizio, con una squadra che a un tratto sembrava pronta ad attaccare l’area rossonera in cinque, aveva illuso. Era solo una scena da tagliare poi in postproduzione. Perché nel girato che segue non s’intravede mai la buona volontà di una squadra pronta a reagire, superando anche gli episodi girati male. Reazione dopo il 2-0? Molto, troppo posticipata. Conclusione: test di personalità non superato. E quello zero nella casella delle vittorie fuori casa continua a fare malissimo.