La Juventus vince 2-0 contro il Cagliari grazie ai gol di Kean e Bernardeschi. Tre punti importanti, con qualche alto e basso. Ecco le pagelle dei singoli giocatori.Tuttosport: ALEX SANDRO 5 - Regala al Cagliari la prima (mezza, diciamo così) occasione con un disimpegno sbagliato, seguono altre leggerezze.Corriere dello Sport: Alex Sandro 5 - In costante affanno, tra errori tecnici e scarsa condizione. Non è ancora quello vero ma sfiora il gol di testa.Gazzetta dello Sport: Alex Sandro 5 - Da Torino ormai partono i treni veloci per Parigi, mentre Alex non accelera più. Poi nella sua metà campo patisce: prima è scavalcato da Bellanova per l'occasione di Dalbert, poi vede Zappa crossare per Joao Pedro.