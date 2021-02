12









Ha Cristiano Ronaldo in squadra, ma si affida al Lionel Messi dell'ortopedia. E' quanto scrive Sky Sport, che racconta come Ramon Cugat dopo Szczesny - intervento di pulizia del ginocchio destro nel 2019 - aiuterà Paulo Dybala a tornare in campo nel miglior modo possibile. Che non vuol dire il prima possibile. L'obiettivo è rientrare senza sentire più il dolore al ginocchio, da rafforzare dopo la lesione di primo grado al legamento collaterale mediale. Dybala ha prima di tutto bisogno di essere tranquillizzato, sentire che la situazione sia sotto controllo e che stia seguendo il suo normale decorso. Questo, spiega Sky, è uno degli aspetti principali emersi dopo la visita specialistica da Cugat, in compagnia dei medici della Juve. In piena sintonia tra le parti si è deciso di cominciare una nuova terapia. IL NODO - Il problema di Dybala è proprio nei movimenti: negli allenamenti in solitaria, dove non è richiesta una certa elasticità articolatoria, il giocatore non lamenta alcun dolore. Diverso è quanto capita in una situazione di gioco: i cambi di passo, le finte, i dribbling, portano a uno stress specifico sul legamento interessato, che torna a bruciare. Ma Cugat lo ha rassicurato, parlando di una situazione piuttosto frequente, con tempi di recupero variabili caso per caso. E' stata stabilita una nuova terapia che ha già rasserenato Dybala in vista del futuro e del prosieguo della stagione: l'attaccante è parso molto più tranquillo e spinge per il recupero completo. Senza tempi precisi.