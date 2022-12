Siamo giunti quasi alla vigilia di quella che sarà la finalissima dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia, che verrà seguita probabilmente dall’intero globo, ma con i tifosi bianconeri che avranno sicuramente delle motivazioni in più per guardarsela. In campo ci saranno infatti Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Leandro Paredes, o meglio: risulteranno si tra i convocati, ma bisognerà vedere se Scaloni e Deschamps li impiegheranno dal primo minuto. Ma ciò che conforta maggiormente le squadre di club con annesse tifoserie sono i rientri ormai ultimati di quasi tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tasselli che si stanno sistemando al proprio posto anche in casa Juve, che ora conta di avere tutti gli uomini a disposizione per l’inizio della seconda parte di stagione.– Inutile dire che i maggiori pensieri vanno rivolti a Paul Pogba, ancora inutilizzato da Max Allegri a causa dell’infortunio che lo tormenta da fine estate. Ora però il Polpo è pronto a fare ritorno in campo e con lui anche Federico Chiesa e Iling Jr, quest’ultimo rientrato in gruppo nelle ultime ore. Bisogna però analizzare con attenzione diversi aspetti, perché è si vero che questa sarà nuova linfa per Madama, ma è altrettanto vero che potrebbe generarsi il ‘problema’ di avere giocatori in eccesso. La straordinaria stagione di Adrien Rabiot, il ritorno di Pogba e l’ascesa dei babyinfatti, potrebbe creare delle difficoltà di gestione del gruppo ad Allegri.– Ma allo stesso tempo dai due ex Primavera della Juve ci si aspetta anche un segno di crescita mentale maggiore, rispetto a quello di appena 3 mesi fa. Intendiamoci, si tratta sempre della loro prima stagione da ‘protagonisti’, ma i due mesi di stop hanno avuto il loro corso e il loro peso nella testa e nelle gambe di Fagioli e Miretti, ora con delle esperienze maggiori e soprattutto con un minutaggio del tutto differente, che potrebbero rivelarsi fondamentali per la loro crescita definitiva. E’ proprio il salto di qualità che ci si aspetta dai due ragazzi e in base a quanto abbiamo visto fino ad oggi, possiamo ampiamente dire che sono direzionati sulla giusta strada.