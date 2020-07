Oggi celebriamo un compleanno molto speciale. Non quello di una persona, ma di un luogo. Un edificio. La sede della Juventus, che compie 3 anni. Situata all'interno del J Village, la nuova "casa" della società bianconera è sorta sulle ceneri della vecchia Cascina Continassa ed è stata inaugurata lunedì 17 luglio 2017. Il club della famiglia Agnelli lasciò così la precedente sede di corso Galileo Ferraris per trasferirsi nel nuovo quartier generale della Juve, che sorge intorno allo stadio e si arricchisce di anno in anno di nuove strutture.