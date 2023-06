La Juve, per Calciomercato.com, ha offerto il rinnovo a, un accordo di ulteriori 12 mesi – sino al 30 giugno 2024 – a 7 milioni di euro netti, il massimo salariale, sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita che consentirebbe di dimezzare i costi al lordo. Il transalpino non ha chiuso la porta al rinnovo e sta valutando l’offerta bianconera insieme alla madre-agente Veronique che, in questi giorni, è sempre più attiva per prendere una decisione definitiva.