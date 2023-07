Durante l'allenamento mattutino a Los Angeles, Massimiliano Allegri ha provato Federico Gatti in una nuova posizione, ovvero come centrale di sinistra nella difesa ormai consolidata a tre che la Juventus ha utilizzato nell'ultima stagione. L'anno scorso, l'ex Frosinone aveva sempre giocato come braccetto di destra. Lo riferisce Tuttosport.