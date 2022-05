Come racconta La Gazzetta dello Sport, sfumato lo scudetto, l’ossessione di Massimiliano Allegri è diventata l’Europa delle big per la prossima stagione, perché va bene essere usciti troppo presto dalla lotta scudetto per colpa di una falsa partenza (sebbene una vittoria con l’Inter avrebbe potuto riaprire i giochi), ma restare fuori dalle prime quattro con questa rosa sarebbe un delitto, oltre che un grave danno per i conti del club.