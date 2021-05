La nuova maglia della Juventus, versione casalinga per il 2021/22, farà il suo esordio in questa stagione nella finale di Coppa Italia del 19 maggio contro l'Atalanta, e i giocatori la indosserà anche contro il Bologna nell'ultima gara di campionato. Anche le Juve Women la indosseranno nell'ultima gara stagionale, in programma domenica 23 maggio, contro l'Inter.



Come si legge nel comunicato, "celebra i dieci anni all'Allianz Stadium. La nuova maglia è stata ideata partendo dall'estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ispirazione dall'Allianz Stadium, che dal 2011 chiamiamo con orgoglio casa. Con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della maglia, poi, rende omaggio ai giocatori iconici che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche ai tifosi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere lo Stadium il simbolo che è oggi".