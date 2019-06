di Andrea Menon

Un esperimento già svanito. "Be the Stripes" è il motto della Juventus 2019/20, quella della prima maglia bianconera senza strisce nella storia, quella che sta per arrivare. Eppure, dopo essere stata attesa con ansia, vestita per le ultime partite e infine presentata in grande stile, la nuova divisa composta da una metà bianca e una nera potrebbe rappresentare già il passato. L'indiscrezione arriva dal portale "La Maglia Bianconera", che spiega come le anticipazioni per il 2020/2021 vedono la maglia home ritornare alle classiche strisce bianconere. E la campagna di lancio da parte di Adidas vedrebbe proprio la scritta: "The stripes return!". 'NON PIACE A NESSUNO' - Un ritorno al passato, immediato. Ma perché questa scelta? Perché questo avanti e poi indietro? Marketing, è senza dubbio questa la parola chiave. Quella che ha guidato la prima scelta, orientata ai mercati esteri, a una maggiore vendibilità in alcuni Paesi del mondo. E la stessa che favorirà questo (probabile) ritorno alle strisce. Un doppio repentino cambio di strategia, che rimetterebbe la tradizione al centro, proprio come volevano i tifosi. Ma è davvero merito loro e delle loro proteste o era un piano già collaudato? Non è dato sapere, ma sicuramente le polemiche non si sono mai arrestate, partendo anche ben prima del lancio, e qualche orecchio potrebbe averle colte...