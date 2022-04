Non sembra convincere particolarmente i tifosi la nuova maglia della Juve per la stagione 2022-23, di cui sono stati svelati in anteprima alcuni dettagli dal sito specializzato footyheadlines.com. Girocollo nero, righe verticali formate da una serie di triangoli e sponsor Jeep "elettrizzato": queste le principali caratteristiche della nuova divisa targata Adidas, in linea con le ultime tendenze, che però non sembrano aver riscosso particolare apprezzamento tra i sostenitori della squadra bianconera, almeno a giudicare dai commenti lasciati sui social. Sfoglia la nostra gallery per leggere alcuni pareri a caldo: