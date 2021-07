La Juventus sul suo store online ha messo in vendita le maglie away per la stagione 2021/22 e c'è tanta curiosità per scoprire quali giocatori sono presenti nella lista per la personalizzazione. Tra le maglie disponibili c'è quella di Giorgio, la sua numero 3, nonostante sia di fatto svincolato. Presenti anche Mattia De Sciglio (2), Luca Pellegrini (17) Daniele Rugani (24) e Marko Pjaca (20), tutti rientranti dal prestito. Outtra le maglie da portiere, legate ancora alla maglia "home", in quell'elenco però c'è ancora