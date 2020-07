Forse nessuna squadra di Serie A è abituata a cambiare come la Juventus. Sia in campo che fuori i bianconeri hanno sempre tracciato la strada del futuro, seguita da molti club italiani. Lasciando perdere per un attimo il rettangolo verde, una delle ultime rivoluzioni bianconere è stata il logo, lanciato nel 2017. Il logo verrà cambiato ulteriormente, semplicemente, la Juventus toglierà la scritta sopra la doppia J che forma l'attuale logo. Il tutto per rendere più semplice la comprensione del marchio anche per chi utilizza sistemi di comunicazione diversi da quello occidentale. L'indiscrezione di Repubblica.it viene confermata da un video che circola sui social da qualche ora.



FONT - Come si vede nel video il logo è senza la scritta Juventus sopra la doppia J, cosa potrebbe cambiare sono i numeri visto che dalla prossima stagione le squadre potranno utilizzare il proprio font nelle partite di Champions League ma non in campionato dove invece lo stile dei numeri e dei nomi sarà unico per tutte le squadre di Serie A. Il sito specializzato PassioneMaglie ha mostrato come potrebbe essere quello della Juventus.



