La Juventus si sta muovendo per cercare il sostituto di Paulo Dybala che in estate partirà. Le parole di Pavel Nedved dopo l'eliminazione in Champions League sono state chiare: "Vlahovic e Locatelli hanno fatto di tutto per venire da noi, sono l’esempio dei giocatori che cercheremo in futuro". Parole forse passate in sordina dato il momento delle dichiarazioni: i bianconeri erano da pochi minuti eliminati dalla Champions. Proprio per questo Nicolò Zaniolo sarebbe il profilo ideale per rinforzare la Juventus.



IDEALE - Il cuore di Zaniolo è bianconero fin da quando era piccolo. Il classe 1999 in forza alla Roma ha sicuramente parecchie offerte dall'estero, su tutti Manchester United e Atletico Madrid, ma il desiderio dell'ex Inter è quello di rimanere in Italia. L'ingaggio di Nicolò sarebbe in linea con quelli della "nuova Juve". Infatti in giallorosso percepisce 2 milioni annui, anche nel caso in cui la Vecchia Signora gli offrisse uno stipendio raddoppiato rimarrebbe in linea. Come riferisce Tuttosport si potrebbe intavolare uno scambio con Weston McKennie. ZANIOLO NON ESCLUDE RASPADORI - Il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e non sembrano esserci intenzioni di rinnovo quindi la via è una sola: la separazione in estate. Attenzione però: l'arrivo dell'ex Inter non escluderebbe l'arrivo di Giacomo Raspadori in quanto anche il futuro di Moise Kean è ancora in bilico.