Sognare non costa nulla. Ma più i sogni sono grandiosi, più il risveglio rischia di rivelarsi amaro. Per i tifosi e gli appassionati juventini conviene, dunque, non coltivare troppe illusioni perchè, prima di tutto, bisogna porre rimedio agli errori passati. Per esempio al cosiddetto mercato “Toppa e Occasione”.Vedi le varie operazionie, in fondo, anche gli stessi. Visto il costo basso si sperava di tappare un buco in un modo o nell' altro senza prima fare un piano strategico. Non di valutare il valore tecnico atletico d'un giocatore e il contesto in cui utilizzarlo, bensì di riempire una casella. Per la verità, Locatelli non è costato poco, non era un'occasione ma si è totalmente sbagliata la sua valutazione: qualcuno lo ha considerato un nuovo Vidal è ha sbagliato di grosso. Sugli altri si sa come è andata. Il risultato è stato, anche grazie a McKennie (mezza occasione), un centrocampo mediocre, lento e involuto. Se la Juve vuole rifondarsi deve cambiare quest' atteggiamento da saldi più o meno last minute e ipotizzare un'intelaiatura, prima teorica e poi pratica. E invece,, pare ricascarci.Siccomenon riesce a trovare in(23 anni) il centravanti ideale capace di fare a spallate da centrocampo in su, ecco che vorrebbe il gigantesco trentenne da buttare nella mischia con lanci lunghi, qualche cross e poi di riffa o di raffa, sperare in una zampata definitiva.Kessie, invece, non pare un'occasione. Sembra propria quel centrocampista di lotta e di governo tanto utile, ma non è pronto a venire. Ha mercato e prima vuole valutare altre offerte.Giocatori entrambi problematici che, tra l'altro, hanno fatto di certa confusione caratteriale la propria bandiera, nonostante l'aiuto di consiglieri spirituali, adusi a pratiche ancor vive in certo animismo africano, che non pare abbiano dato, fin qui, i risultati sperati.