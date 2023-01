Oggi, mercoledì 18 gennaio, si apre un nuovo capitolo di storia della: chiusa l’era, comincia la presidenza di Gianlucacon, al suo fianco, il plenipotenziario Maurizio. Il legame resta l’area tecnica, da Massimilianoa, per il momento, Federicoche insieme ai suoi uomini più fidati continua a studiare le strategie di mercato, già per la sessione invernale.La priorità è chiara: un esterno, magari che possa giocare sia a destra che a sinistra. L’assenza di, infatti, ha messo a nudo le fragilità della Juventus sulle corsie esterne, in particolar modo sulla destra. Altrettanto chiaro, però, che non ci sarà spazio per colpi onerosi e il mercato dovrà autosostentarsi con le cessioni. In questo senso, in cima alla lista dei sacrificabili c’è Weston. Come riporta il Corriere dello Sport: “”. Chiamata che, ancora, non è arrivata.La situazione, quindi, blocca il mercato della. Se, però, dovesse arrivare un’offerta congrua da una piazza ben gradita all’americano, i soldi sarebbero girati per il colpo sull’esterno. In questo caso, l’obiettivo numero uno rimane: “Si lavora in prospettiva, continui i contatti con gli agenti per esempio, anche ieri: sullo spagnolo del Valladolid però c'è il forcing di Newcastle, Arsenal e Dortmund (tra le altre), anche la Juve deve accelerare”.