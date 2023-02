Basta una partita per cambiare tutto? Forse si,e di conseguenza sul futuro di Allegri. E invece la squadra bianconera, sull'orlo del secondo fallimento europeo in pochi mesi, si è ritrovata e ha superato lo scoglio grazie anche e soprattutto a un Di Maria straordinario.L'idea della società c'è sempre stata quella di proseguire con il tecnico livornese e meno di cataclismi ma come riporta la Gazzetta dello Sport, il passaggio del turno ha seminato ottimismo anche in quella parte di dirigenza che poneva dubbi sulle capacità di Allegri nel gestire un gruppo così giovane. Fagioli è ormai una sicurezza mentre Miretti fino all'infortunio aveva comunque avuto molto spazio, così come Kean, nonostante alti e bassi. Il momento più delicato è ormai alle spalle e la panchina dell'allenatore è tornata ad essere molto salda.e al netto di quello che potrà succedere tra inchieste e eventuali penalizzazioni.