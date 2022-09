Come riferisce il Sole 24 Ore,, emittente che tra le altre cose trasmette anche il campionato di Serie C, di cui lafa parte. La squadra allenata da Massimo Brambilla sarà da qui in avanti visibile quindi anche su DAZN per la felicità dei tifosi che potranno quindi guardare sia la prima squadra che l'under 23 su un'unica piattaforma. I bianconeri affronteranno domenica alle 17:30 la Pergolettese e attualmente si trovano al 13esimo posto con quattro punti conquistati in cinque gare.