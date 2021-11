Su La Gazzetta dello Sport, arriva la spiegazione al tocco di mano diche ha viziato il primo gol: "Fari puntati sul vantaggio del Chelsea: minuto 25, angolo per i Blues, il pallone arriva a Rudiger che tocca con le braccia (dentro la figura corporea) ma il contatto è da considerarsi accidentale (modifica della Regola 12) e non intenzionale anche per il tocco appena precedente e ravvicinato di testa di Rabiot. La Juventus si lamenta immediatamente: per il “mani” di RudigerL’arbitro Jovanovic concede il gol, il silent-check conferma ma i dubbi restano".