Dalla moviola dia cura della Gazzetta dello Sport:"L’olandese Gozubuyuk si perde qua e là qualche fallo, soprattutto nel primo tempo, ma grazie soprattutto alla collaborazione del Var fischia il giusto nei momenti chiave. Al 20’ Cuadrado giù in area: il contatto con Gunter è davvero poca roba, corretto non concedere il rigore alla Juve. Otto minuti dopo, la Juve passa con Vlahovic in mischia, ma il centravanti serbo è in fuorigioco sul tocco di Kean. L’assistente Zeinstra non sbandiera, poi interviene il Var: Vlahovic è dietro a Gulde, ma più avanti del portiere Flekken e quindi in offside. La moviola in campo è decisiva anche al 42’, quando Gulde (già ammonito per un brutto fallo su Rabiot) devia con la mano il tiro a botta sicura di Gatti (nella foto). Gozubuyuk non fischia, ma viene chiamato all’on field review e si corregge: rigore netto per la Juve e secondo giallo per il difensore del Friburgo, che va sotto la doccia. Al 57’ proteste dei padroni di casa: Sildillia cade dopo una spinta (troppo poco per il penalty), poi Locatelli da terra allunga il pallone verso Szczesny, che usa le mani. Retropassaggio? Il dubbio c’è, ma Gozubuyuk fischia solo il successivo fallo in attacco di Gregoritsch".