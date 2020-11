2









Nulla da eccepire sui cartellini gialli, tutti d'accordo sul rigore concesso dopo l'azione solitaria e 'potente' di Federico Chiesa: lì l'errore è tutto di Bartolomei, che aggancia ingenuamente l'esterno bianconero dopo che quest'ultimo riesce a proteggere perfettamente il pallone. Gli errori? Sono tutti del primo collaboratore, sui fuorigioco di Morata. Robe da Var, prontamente intervenuto per cambiare la storia del centravanti spagnolo: prima baciato dalla sorte, poi ancora beffato. Nuovamente per questione di centimetri. Ok anche la rete di Rabiot: Chabot lo tiene in campo. Per tutti gli altri episodi del match, andate pure nella nostra gallery dedicata...