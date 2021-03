C'è un rigore su Cristiano Ronaldo! A confermarlo i principali quotidiani sportivi in edicola. Come raccontano le diverse moviole, infatti, l'uscita di Marchesin sul fuoriclasse portoghese era da considerarsi fallosa e dunque avrebbe dovuto portare CR7 al dischetto. Una vera e propria beffa per il portoghese, tra i peggiori in campo e comunque privato di due rigori clamorosi tra andata e ritorno.



Scrive Gazzetta: "Marchesin è a piede alto: la palla gli si ferma tra le gambe, ma il contatto con CR7 poteva essere da rigore". Nulla invece sul contatto finale tra Leite e De Ligt: il portoghese prende palla, piena. Sull'intervento di Demiral, invece, nessun dubbio: è in ritardo e Taremi ne approfitta.



Leggi tutti gli episodi nella gallery dedicata qui in basso.