Entro il 18 dicembre. Nel frattempo, due settimane di attesa. La Juventus vuole iniziare altrove la partita giudiziaria: a Torino non si sente "in casa". Come racconta Tuttosport, si dovrà intanto decidere sulla competenza territoriale:Per TS, se dovesse essere accolta, a dirigere tutto sarebbe il pool di pm lombardo, che erediterebbe il materiale dei colleghi piemontesi. Una mossa per cambiare anche il clima attorno al processo: la Juve è convinta di essere accusata dalla Procura ''. Ha presentato - la difesa - 30 pagine che partono dal presupposto per cui i reati contestati si sarebbero consumati più a Milano che a Torino. Milan, poi, dov'è fisicamente la Borsa.