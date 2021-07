Corre,. Ma verso un addio. Non c'è posto per l'esterno ex Milan, tra l'altro voluto a Torino proprio da Massimiliano Allegri, oggi di ritorno. La sensazione, infatti, è che il rientro del tecnico toscano non 'salverà' l'ormai ex giocatore del Lione.Baci, abbracci, qualche ricordo piantato qui e lì. Poi? Si troverà una soluzione per il terzino italiano. Il quale, dopo aver perso il treno degli Europei, sogna ancora di salire su quello dei prossimi Mondiali. Una delle priorità di De Sciglio sarà dunque quella di tornare in Nazionale. Pertanto, vorrà giocare. E alla Juve, tra Danilo e Alex Sandro, tra Cuadrado e la permanenza sempre più probabile di Luca Pellegrini, le occasioni sembrano decisamente poche. Da una parte (il giocatore) e dall'altra (la Juventus), c'è voglia di trovare una soluzione rapidamente. Ricordando, anche agli acquirenti, che il contratto che lo lega ai bianconeri scadrà il 30 giugno del 2022.