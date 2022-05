Come racconta Gazzetta, in casa Juve non sono molti gli altri uomini considerati “sacrificabili” ad avere altrettanti pretendenti. L’eccezione è De Ligt, ma il rinnovo in vista per il difensore olandese (fino al 2026), fa pensare che non sarà questa l’estate in cui la sua permanenza a Torino verrà messa in discussione. Anche perché altrimenti la Juventus dovrebbe aprire un cantiere anche in difesa.