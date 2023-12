. La prima c'è già, ovvero il campionato che la squadra sta avendo e che le ha permesso di restare in piena lotta con l'Inter per il primo posto. Una situazione che ovviamente spinge la dirigenza a dare una mano ad Allegri con almeno un rinforzo.LA STRATEGIA - Ci sono poi le condizioni economiche, soprattutto se il club vorrà concretizzare il grande interesse perIl talento dello Shakhtar Donetsk è tra i preferiti di Cristiano Giuntoli, che lo segue da tempo. Il prezzo però, rispetto a prima si è alzato. Come riferisce Tuttosport, adessoUna cifra che la Juve può raggiungere solo effettuando cessioni, le meno dolorose possibili però. Ecco perché rispetto a Yildiz e Soulé, il vero indiziato a partire è Iling Junior, su cui si sono mossi club inglesi. Servirebbero 20 milioni per convincere i bianconeri a lasciarlo andare; soldi che sarebbero reinvestiti, e a quel punto, Sudakov diventerebbe più di un obiettivo.