Il mercato dei calciatori, ma non solo. Come spiega Repubblica, infatti, la Juventus sta operando anche sul fronte dirigenziale, con una nuova squadra da inserire nel contesto societario., il club per cui opera ininterrottamente da due decenni. Sotto la sua guida sono germogliati talenti del calibro di Mattia Perin, Mimmo Criscito, Stephan El Sharaawy, Andrea Cambiaso, Nicolò Rovella e molti altri. Un lavoro impressionante che non è sfuggito alla Juventus, desiderosa di rinnovare il proprio management anche a livello di vivaio. E il pressing starebbe per produrre gli effetti desiderati, con Sbravati fortemente tentato dall'ipotesi trasferirsi all'ombra della Mole.