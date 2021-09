Alvarone avrà per circa un mese per rientrare dall'infortunio muscolare, che lo ha stoppato in un momento tutto sommato positivo a livello individuale con 3 gol nelle precedenti 4 partite. Iniziata così la stagione della verità, sa di dover fare molto di più per convincere la Juve a riscattarlo. In ogni caso sempre continui i contatti con l'Atletico Madrid: a 35 milioni i bianconeri non lo prenderanno, in caso di sconto e di revisione dell'accordo dipenderà poi dal rendimento di Alvaro.