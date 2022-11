E così la Juve lavora, con calma, su più fronti. Non è un mistero - scrive la Gazzetta - che la Juventus, consapevole che Adrien Rabiot difficilmente rinnoverà il contratto (scadenza 2023), guardi con un certo interesse a Sergej Milinkovic-Savic per l’estate. Ma alla Continassa vorrebbero blindare la pole position sul laziale già in inverno. E non solo...- Gennaio può diventare una finestra di “prenotazioni”, anche in porta: Szczesny, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 e la Juve ragiona sul futuro. Dopo il blitz spagnolo per il georgiano Giorgi Mamardashvili (Valencia) e gli appunti su Marco Carnesecchi della Cremonese (cartellino di proprietà dell’Atalanta), la Juventus sta cambiando marcia per Gugliemo(Empoli). L’obiettivo - si legge - è quello di prenotarlo a inizio anno per anticipare la concorrenza estiva: un colpo alla Gatti, preso a gennaio e arrivato dal Frosinone a giugno.