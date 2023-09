Iling Jr e la Juve, ancora insieme. A luglio Fulham e Nottingham Forest avevano sondato il terreno per il talento classe 2003, ma il club bianconero ha sparato alto, valutando Iling 25 milioni di euro, perché nei piani bianconeri non è mai stato tra i cedibili. A Torino - si legge su Tuttosport - sono convinti che possa crescere ancora tanto e finora abbia mostrato soltanto sprazzi della sua classe e delle sue potenzialità. Adesso però le parti dovranno iniziare a dialogare sul rinnovo, poiché il contratto del classe 2003 scade nel 2025. Serve un prolungamento del contratto (almeno fino al 2027) con ritocco dell’ingaggio per far felice Iling, onde evitare di ritrovarsi nei prossimi mesi a ridosso della scadenza e con un potere contrattuale ridotto.