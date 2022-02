La Juventus nel mercato estivo vuole arrivare a Niccolò Zaniolo, giocatore classe 1999 di proprietà della Roma. La società giallorossa non ha ancora fissato un prezzo per il giovane talento azzurro, tuttavia come riporta Tuttosport 40 milioni potrebbero bastare per vedere Zaniolo all'ombra della Mole. Come contropartita sarebbe molto gradito Weston McKennie.