La Juventus si rinforza in difesa, con due colpi nella squadra di legali per il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Ad affiancare gli avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio infatti, evidenzia Tuttosport, ci saranno due esperti amministrativisti top come i professori Angelo Clarizia e Nino Paolantonio. Due avvocati di massimo livello specializzati in campo amministrativo, con il primo che è stato anche subcommissario della Figc a inizio 2018.