Giovedì 18 gennaio, 14.30. E' questa la data scelta dal Tribunale nazionale antidoping per l’udienza del processo a carico di Paul. Per lui la Procura ha chiesto quattro anni di squalifica, perché trovato positivo al testosterone sintetico nel controllo post Udinese-Juventus. Come uscirne? Il Polpo cercherà di dimostrare la “non intenzionalità” nell’assunzione della sostanza proibita, che permetterebbe di dimezzare la sanzione. In aula, oltre agli avvocati, sono attesi in aula anche alcuni periti inglesi. Questa la carta di Pogba. La sentenza, poi, dovrebbe arrivare nell’arco di uno-due giorni.