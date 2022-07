Alvarosaluta lae prolunga consino al: nel giro di 24 ore l’attaccante spagnolo, in apparenza, ha fatto due passi che lo allontanano dai bianconeri. Il primo è legato alla fine del suo prestito con la società bianconera, il secondo alla scelta di unirsi ai colchoneros per un anno in più. In realtà, soprattutto questa seconda mossa è un implicito aiuto alla strategia del direttore sportivoper riportarlo a casa in maniera definitiva. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.