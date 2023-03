Il tempo sta per finire. Domani, infatti, dopo due diverse proroghe arriverà l'avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore federale Giuseppe Chiné per quanto riguarda “manovre stipendi e manovra agenti”. Dopo la prima udienza sul caso plusvalenze, quindi un nuovo appuntamento in aula... e non solo. Come scrive il Corriere dello Sport, "le partnership considerate “opache” con le altre società - le procure di 6 diverse città (Bologna, Genova, Cagliari, Bergamo, Udine e Modena per il Sassuolo) hanno richiesto a quella di Torino gli atti per competenza territoriale - rimarrebbero fuori dal secondo deferimento e dal successivo processo;Plusvalenze-bis (udienza al Collegio di Garanzia il 19 aprile, terzo grado), “manovre stipendi e agenti” (indagini da chiudere entro domani, daranno vita a un processo di primo grado) e, appunto, le “partnership sospette con le società”. Tre processi sportivi a carico dei bianconeri, da affrontare separatamente. E in che tempi? Il 30 marzo scade il termine per chiudere le indagini, quindi all’inizio della prossima settimana il provvedimento verrà notificato con tutti i capi d’incolpazione. Da lì in poi ci sono 5 giorni per la presentazione delle memorie difensive o per la richiesta di essere auditi, poi il deferimento e l’udienza entro 30 giorni. Con una nuova sentenza e sanzione che arriverebbero quindi a campionato in corso.