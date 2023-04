La sfuriata dinella pancia di San Siro, dopo la sconfitta in Coppa Italia, ha lasciato strascichi e, sicuramente, segnala un certo nervosismo dalle parti della Continassa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ad intervenire é stato: "Da parte della Juventus nessuna presa di posizione ufficiale, però ieri Francesco Calvo ha telefonato alla dirigenza nerazzurra, per abbassare i toni e rientrare nei confini della buona educazione".