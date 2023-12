Vlahović and Bernardeschi met in Turin today. pic.twitter.com/FWhk7rIYoj — JuveFC (@juvefcdotcom) December 25, 2023

Non è intenzione dellafare una rivoluzione a gennaio, piuttosto inserire dei calciatori che abbiano le caratteristiche per inserirsi presto nei meccanismi della squadra senza alterare gli equilibri trovati dentro lo spogliatoio. C’è la priorità centrocampista alla quale la Juventus sembra voler rispondere con. Ma c’è anche l’idea esterno d’attacco per permettere addi cambiare le carte in tavola, magari a partita in corso.Si sono fatti i nomi di, piste che al momento sembrano essersi raffreddate per un motivo o per un altro. Un’altra, invece, se non proprio calda è quantomeno tiepida. Ed è quella che porta a Federico. Il grande ex, in questi giorni, ha parlato apertamente di un ritorno in bianconero, autocandidandosi. Queste le sue parole a La Stampa: "... Sto molto bene, mi sento in forma e motivato. Sono pronto per qualsiasi inizio. Tra un mese mi vedo con la mia famiglia, per il resto bisogna solo aspettare. Di sicuro penso di aver lasciato un bel ricordo alla Juve e la Juve ha lasciato un bel ricordo dentro di me. Qui son diventato uomo, abbiamo vinto tanto insieme. La Juve è sulla mia pelle".A far discutere, poi, l’incontro cona Torino, nel giorno di Natale. Una chiacchierata nel centro del capoluogo torinese, immagini che sono diventate virali e hanno diviso il tifo bianconero tra chi vedrebbe di buon occhio il ritorno e chi, invece, preferirebbe si virasse su altro.Da parte sua,Una valutazione è in corso, i costi sarebbero limitati e la formula per nulla impegnativa: prestito con diritto di riscatto. Conosce l’ambiente, conosce il campionato italiano, conosce il gioco di Allegri e cosa il tecnico vuole: i tempi di ambientamento sarebbero tagliati, costi contenuti. Ecco,