La Juve punta ancora Domenico Berardi? Come sottolinea il Corriere dello Sport, la trattativa con il Sassuolo, almeno livello di dichiarazioni ufficiali, è ormai tramontata, ma l’esterno azzurro continua a puntare i piedi e negli ultimi dieci giorni si è allenato a parte creando un problema, nell’ambiente neroverde, destinato a ingigantirsi sempre più. Così non è escluso che Carnevali sia costretto ad avvicinare le proprie pretese alla proposta bianconera da 20-25 milioni tra prestito con futuro obbligo di riscatto e almeno una contropartita tecnica a ridurre l’esborso. Intanto, ecco che il Sassuolo ha provato a cautelarse chiesto informazioni al Verona per Cyril Ngonge.